Serie A : Hattrick für Ronaldo – Inter weiter auf Titelkurs

Köln Nicht zu stoppen war einmal mehr Cristiano Ronaldo am Sonntag in der italienischen Serie A. Dort schoss er Juventus Turin mit einem Dreierpack im Alleingang zum Sieg. Auch Tabellenführer Inter Mailand entschied seine Partie für sich.

Inter Mailand ist auf dem Weg zum ersten Meistertitel im italienischen Fußball seit elf Jahren nicht zu stoppen. Die Lombarden taten sich beim 2:1 (0:0) am Sonntag beim Abstiegskandidaten FC Turin zwar schwer, fuhren am Ende aber doch ihren achten Sieg in Folge ein. Ein lupenreiner Hattrick glückte Superstar Cristiano Ronaldo beim 3:1 (3:0)-Erfolg von Rekordmeister Juventus Turin bei Cagliari Calcio.