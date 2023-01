Sieg über Milan Inter gewinnt die Supercoppa

Federico Dimarco (10.) brachte Inter in der Supercoppa früh in Führung, der frühere Bundesligaprofi Edin Dzeko erhöhte noch vor der Pause (21.) für den Tabellenvierten der Serie A. Für die Entscheidung sorgte der argentinische Weltmeister Lautaro Martinez (77.). Der deutsche Nationalspieler Robin Gosens wurde in der 63. Minute bei Inter für Torschütze Dimarco eingewechselt.