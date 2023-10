Nach erstem Test Auch Doping-Gegenprobe bei Pogba positiv

Nach einem ersten positiven Doping-Test bei dem französischen Fußball-Profi Paul Pogba soll nun auch die B-Probe Testosteron bestätigen. Die obligatorische in dem Doping-Labor Acqua Acetosa in Rom durchgeführte Gegenprobe belaste den 30 Jahre alten Mittelfeldspieler, wie mehrere italienische Medien am Freitag übereinstimmend berichteten. Dem Profi von Juventus Turin könnte laut der Zeitung „Gazzetta dello Sport“ im schlimmsten Fall sogar eine Sperre von bis zu vier Jahren drohen.