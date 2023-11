Francesco Camarda 15-Jähriger debütiert beim AC Mailand

Camarda, der in der laufenden Saison für Milans U19 in 13 Pflichtspielen auf neun Scorerpunkte kommt, gilt in Italien als riesiges Talent. Der Mittelstürmer brach in der Jugend zahlreiche Rekorde, unter anderem erzielte er zwischen 2017 und 2020 in seinen ersten drei Jahren für die Mailänder in 87 Spielen 483 Tore.