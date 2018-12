Autounfall und Krawalle: Inter-Fan stirbt nach Neapel-Spiel

Neapel Nach dem Spiel gegen den SSC Neapel ist es in der Nähe des Giuseppe-Meazza-Stadions in Mailand zu einem tödlichen Unfall gekommen. Außerdem wurden bei Krawallen mehrere Neapel-Fans verletzt.

Ein Anhänger des italienischen Fußball-Erstligisten Inter Mailand ist am Mittwochabend nach dem 1:0 im Spitzenspiel der Serie A gegen den SSC Neapel bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der 35-Jährige wurde in der Nähe des Giuseppe-Meazza-Stadions von einem Van überfahren und erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab. Am Steuer des Unfallwagens habe ein Gästefan gesessen, teilten die Behörden mit. Nach dem Fahrzeug wird noch gesucht.