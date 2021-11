400. Liga-Tor : Die Show von Zlatan Ibrahimovic geht unaufhaltsam weiter

Mailand Der 40-jährige Zlatan Ibrahimovic erzielte am Sonntag sein 400. Tor in nationalen Ligen. Die Show des Stürmers geht auch im hohen Alter einfach weiter.

40 Jahre und jetzt 400 Liga-Tore – Fußball-Oldie Zlatan Ibrahimovic hat den nächsten Meilenstein in seiner Karriere erreicht. Im Duell bei der AS Rom (2:1) am Sonntag stellte Ibrahimovic diese unglaubliche Marke in nationalen Ligen auf. Es war für den Superstar der 150. Treffer in der italienischen Serie A und der 70. im Dress der Rossoneri.