Beim 3:0 gegen Florenz : Ronaldo schießt Juve mit Jubiläumstor und Rekord wieder auf Titelkurs

Köln Mit einem Jubiläumstor und einer weiteren Bestmarke in seiner rekordträchtigen Karriere hat Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo den italienischen Rekordmeister Juventus Turin wieder auf Titelkurs geschossen.

Bei beiden Treffern profitierte "CR 7" vom Videobeweis: Zunächst verwandelte er einen Handelfmeter (40.), dann einen Foulelfmeter (80.) - und brachte Juve eine Woche nach dem 1:2 beim SSC Neapel wieder in die Spur. Zudem traf Abwehrspieler Matthijs de Ligt per Kopf (90.+1). Der Vorsprung des Tabellenführers wuchs vorerst auf sechs Punkte vor dem Verfolger Inter Mailand, der am Sonntagabend (20.45 Uhr) bei Udinese Calcio antreten muss.

Zum Rekord in der Serie A fehlen Ronaldo noch zwei weitere Spiele mit Toren: Gabriel Batistuta 1994/95 mit Florenz und Fabio Quagliarella in der vergangenen Saison mit Sampdoria Genua trafen in elf Partien in Folge. Dies ist auch Ronaldos persönliche Bestmarke, die er 2014/15 mit Real Madrid aufstellte.