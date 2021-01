3:2-Sieg gegen Lazio : Gosens zieht mit Atalanta Bergamo ins Pokal-Halbfinale ein

Bergamo Nationalspieler Robin Gosens ist mit Atalanta ins Halbfinale der Coppa Italia eingezogen. Bergamo siegte in einem turbulenten Pokal-Duell gegen Lazio Rom 3:2. Der entscheidende Treffer gelang in Unterzahl.

Zudem flog Bergamos Verteidiger Jose Palomino mit Rot vom Platz (54./Notbremse), in Unterzahl vergab der eingewechselte Duvan Zapata einen Foulelfmeter (65.). Gosens stand über die gesamte Spieldauer auf dem Feld.

Bereits am Sonntag (15.00 Uhr/DAZN) treffen beide Teams an gleicher Stelle in der Serie A erneut aufeinander.