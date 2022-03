Im Pokal gegen AC Mailand : Gosens Inter-Debüt „ein Lichtblick in einem fahlen Derby“

Mailand Im Halbfinal-Hinspiel des italienischen Pokals trennten sich AC Mailand und Inter torlos. Robin Gosens lief erstmals im Dress der Nerazzurri auf. Die Presse sah im Comeback des Nationalspielers „ein Lichtblick“. Auch Trainer Simone Inzaghi zeigte sich erfreut.

Im Halbfinal-Hinspiel des italienischen Pokals beim Lokalrivalen AC Mailand (0:0) war Gosens am Dienstagabend in der 88. Minute von seinem Trainer Simone Inzaghi eingewechselt worden.

Die italienischen Sportgazetten lobten den Deutschen nach dem Premierenspiel im Inter-Dress. "In der Inter-Krise taucht Gosens auf. Für eine Mannschaft in offenkundigen Schwierigkeiten ist sein Start eine gute Nachricht", kommentierte die Gazzetta dello Sport. "Nach einer fünfmonatigen Pause ist Gosens Comeback ein Lichtblick in einem fahlen Derby", urteilte Tuttosport. Gosens laborierte an einer langwierigen Muskelverletzung. In der Winterpause war er zum Titelverteidiger gewechselt.