3:0 gegen AC Mailand : Inter steht im Pokalfinale - Gosens trifft bei Derbysieg

Mailand Inter Mailand hat das Finale der Coppa Italia erreicht. Beim 3:0 im Stadtderby gegen AC Mailand trägt sich auch Robins Gosens in die Torschützenliste ein. Im Endspiel treffen die Nerazzurri nun auf Juventus Turin oder Florenz.

Matchwinner war Stürmer Lautaro Martinez. Der Argentinier sorgte in der 4. Minute für die frühe Führung. Kurz vor der Pause (40.) erzielte er das 2:0. Gosens gelang in der 79. Minute drei Minuten nach seiner Einwechslung die Entscheidung für Inter, das in der Serie A derzeit zwei Zähler hinter Milan liegt.