Coppa Italia : Ronaldo rettet Juve spätes Remis im Halbfinal-Hinspiel

Köln Superstar Cristiano Ronaldo hat dem italienischen Fußball-Meister Juventus Turin in letzter Minute ein 1:1 beim alten Rivalen AC Mailand im Halbfinal-Hinspiel des italienischen Pokals gesichert.

Dank Superstar Cristiano Ronaldo hat Juventus Turin Kurs auf das italienische Fußball-Pokalfinale genommen. Der Portugiese erzielte beim 1:1 (0:0) im Halbfinal-Hinspiel beim AC Mailand in der Nachspielzeit (90.+1) per Handelfmeter das wichtige Auswärtstor. Die Frankfurter Leihgabe Ante Rebic (62.) hatte Milan zunächst in Führung gebracht. Das Rückspiel findet am 4. März in Turin statt.