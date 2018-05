Carlo Ancelotti offenbar neuer Trainer beim SSC Neapel

Ehemaliger Bayern-Trainer : Ancelotti übernimmt offenbar beim SSC Neapel

Carlo Ancelotti. Foto: dpa/Andreas Gebert

Der SSC Neapel und der ehemalige Bayern-München-Coach Carlo Ancelotti haben sich am Mittwoch auf einen Vertrag geeinigt. Die Bestätigung durch Neapels Klubchef Aurelio De Laurentiis soll in Kürze erfolgen, berichten italienische Medien am Mittwoch.

Ancelotti soll beim Vizemeister einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein drittes Jahr erhalten. 6,5 Millionen Euro netto pro Saison soll der 58-Jährige, der Coach Maurizio Sarri ersetzen soll, einstreichen.

Sarri will offenbar zu Zenit St. Petersburg wechseln. Der russische Klub ist trainerlos, nachdem Roberto Mancini als Chefcoach der italienischen Nationalmannschaft auf den Apennin zurückgekehrt ist.

(SID)