420 km/h und 1500 PS : Cristiano Ronaldo gönnt sich das teuerste Auto der Welt

Turin Bugatti baut das teuerste straßentaugliche Auto der Welt. Einen Käufer für das nachtschwarze Ungetüm hat die französische Luxuskarossen-Schmiede angeblich auch schon gefunden: Cristiano Ronaldo.

Was schenkt sich ein Mann, der schon fünf Weltfußballertrophäen in der Vitrine stehen hat? Das teuerste Auto, das man mit Geld kaufen und gleichzeitig noch auf der Straße fahren kann wäre doch vielleicht etwas. Cristiano Ronaldo wird mutmaßlich der neue Besitzer eines neuen Sportwagens. Schon bei seinem Umzug von Madrid nach Italien musste Ronaldo einen Fuhrpark von mehr als 20 Luxusautos bewegen - nun ergänzt er seine Sammlung wohl um das zweifellos erlesenste Exemplar. Das Einzelstück mit dem unprätentiösen Namen „La Voiture Noire“ („Das schwarze Auto“) ist nicht nur ein optisches Designerstück, sondern verspricht dem Fahrer auch eine Höchstgeschwindigkeit von 420 km/h, angetrieben von einem 1500-PS-Motor - etwa das 300-fache eines handelsüblichen Kleinwagens. Die Auto gewordene Verleugnung jedes Tempolimits. 22,5 Liter durchschnittlichen Benzinverbrauch errechnet der Hersteller für dieses Vergnügen.

„Jedes Bauteil wurde mit der Hand erschaffen, die Karosserie in Sichtcarbon glänzt tiefschwarz, unterbrochen nur durch eine ultrafeine Kohlefaserstruktur. Ein perfekt aufbereiteter Werkstoff“, sagt Bugatti-Designer Etienne Salomé. „Wir haben lange und intensiv an dem Design gearbeitet, bis es wirklich nichts gab, was wir noch verbessern konnten. Für uns stellt das Coupé die perfekte Form im perfekten Finish dar.“ Bugatti lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass der Käufer ein fahrbares Kunstwerk erwirbt. Für den Kaufpreis von elf Millionen Euro ist das Einzelstück das teuerste straßentüchtige Auto der Welt - standesgemäß für jemanden, der sich selbst als besten Fußballer des Planeten versteht. Offiziell hat Ronaldo den Kauf noch nicht bestätigt, bis er mit dem neuen Wagen vorfährt, kann es auch noch etwas dauern. Die Wartezeit ist ähnlich wie beim Trabanten: Erst in zwei Jahren soll „La Voiture Noire“ dem Käufer schlüsselfertig übergeben werden.