Roma-Trainer sah Rote Karte : Mourinho nach Ausraster für zwei Spiele gesperrt

Rom Jose Mourinho kann die nächsten beiden Punktspiele seines Teams AS Rom nur auf der Tribüne verfolgen. Der Portguiese hatte gegen Hellas Verona die Rote Karte gesehen. Als Wiederholungstäter muss er außerdem eine Geldstrafe zahlen.

Das Sportgericht der italienischen Fußball-Liga Serie A hat AS-Rom-Trainer José Mourinho für zwei Spiele gesperrt und zu einer Geldstrafe von 20 000 Euro verurteilt. Kurz vor Ende des Spiels am vergangenen Samstag zu Hause gegen Hellas Verona (2:2) habe der Portugiese „schwerwiegende Anspielungen“ in Richtung des Schiedsrichters geäußert, urteilten die Richter am Dienstag. Mourinho habe außerdem drohend das Spielfeld betreten. In der Folge zeigte ihm der Schiedsrichter die Rote Karte.