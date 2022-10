Oberschenkelverletzung beim Elfer : Argentinien-Star bangt nach kurioser Verletzung um WM-Teilnahme

Turin Ein Star muss um seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft bangen, weil er sich auf kuriose Art und Weise verletzte: bei einem Elfmeter.

Der argentinische Fußball-Star Paulo Dybala vom italienischen Erstligisten AS Rom bangt um seine WM-Teilnahme. Der Torjäger verletzte sich am Sonntag bei der Ausführung eines Elfmeters beim Serie- A-Spiel gegen US Lecce (2:1) möglicherweise so schwer, dass er die Weltmeisterschaft 2022 in Katar (20. November bis 18. Dezember) verpassen könnte.