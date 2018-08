Andrea Pirlo zieht TV-Job dem italienischen Nationalteam vor

Rom Andrea Pirlo verzichtet auf eine Stelle als Co-Trainer der italienischen Nationalmannschaft an der Seite von Coach Roberto Mancini. Bei der Wahl zwischen dem Posten als Assistenztrainer und jenem als Experte bei Sky-Italia entschied sich der Weltmeister von 2006 für das Fernsehen.

Der Lombarde hatte seine aktive Karriere 2017 beim MLS-Klub New York City FC beendet. Er trug in seiner Karriere 117-mal das Trikot der italienischen Nationalmannschaft. Zwischen 2012 und 2014 wurde er dreimal in Folge Italiens Fußballer des Jahres gewählt.