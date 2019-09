Nach 1:3-Rückstand : An Leukämie erkrankter Mihajlovic coacht seine Mannschaft am Telefon zum Sieg

An Leukämie erkrankter Mihajlovic coacht seine Mannschaft am Telefon zum Sieg

Bologna Der an Leukämie erkrankte Trainer des FC Bologna, Sinisa Mihajlovic, hat aus dem Krankenhaus taktische Ratschläge gegeben und seine Mannschaft nach 1:3-Rückstand noch zum Sieg geführt. Im Anschluss besuchte das Team ihn in der Klinik.

Der an Leukämie erkrankte FC-Bologna-Coach Sinisa Mihajlovic hat von der Klinik, in der er behandelt wird, per Telefon Hinweise gegeben und war somit am 4:3-Erfolg seiner Mannschaft bei Brescia Calcio beteiligt. Die gesamte Bologna-Mannschaft fuhr nach dem Spiel an Bord des Mannschaftsbusses am Sonntagabend zur Sant'Orsola-Klinik nach Bologna, wo sich Mihajlovic derzeit einer Chemotherapie unterzieht.