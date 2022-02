Inter weiter ohne Gosens : Milan gewinnt Derby della Madonnina durch Giroud-Doppelpack

Mailand Der AC Mailand hat ein heißes Stadtduell gegen Inter für sich entschieden. In Abwesenheit von Zlatan Ibrahimovic avancierte Olivier Giroud zum Matchwinner. Bei Inter fehlte Robin Gosens erneut.

Ein Doppelpack von Fußball-Weltmeister Olivier Giroud hat die Titelchancen des AC Mailand in der italienischen Serie A schlagartig wieder erhöht. Der 34-Jährige entschied das Stadtderby bei Titelverteidiger Inter Mailand durch seine beiden Treffer in der Schlussphase (75./78.), nachdem die weiter ohne den verletzten Nationalspieler Robin Gosens angetretenen Gastgeber durch den früheren Bundesliga-Stürmer Ivan Perisic (38.) in Führung gegangen waren.