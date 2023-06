Nach enttäuschender Saison AC Mailand trennt sich von Vereinsikone Maldini

Der italienische Spitzenclub AC Mailand trennt sich von seinem Technischen Direktor Paolo Maldini. Das gab der Verein am Dienstagabend bekannt und bestätigte damit Medienberichte. Laut denen habe der Besitzer des Fußballvereins, der US-Investor Gerry Cardinale, dem 54-jährigen Maldini zu Wochenbeginn die Trennung mitgeteilt. In der offiziellen Mitteilung hieß es, dass der Ex-Profi bereits am Montag seine Tätigkeit im Verein beendet habe. Details über die Gründe wurden nicht genannt.