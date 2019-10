Linienrichter geschubst : Ribéry sieht nach Abpfiff Rot

Florenz Wieder Ärger für Franck Ribéry: Weil der 36-Jährige nach Spielende den Linienrichter schubste, sah der Franzose Rot. Er wird für drei Spiele gesperrt.

Der in dieser Saison vom FC Bayern München zum AC Florenz gewechselte französischen Mittelfeldstar Franck Ribéry ist in Italien nach seiner Roten Karte für drei Spiele gesperrt worden. Das gab die italienische Fußball-Liga am Montag bekannt, nachdem Ribéry tags zuvor nach der 1:2-Heimniederlage gegen Lazio Rom einen Linienrichter geschubst hatte. Vorausgegangen waren heftige Proteste der Florentiner, gegen den aus ihrer Sicht irregulären Siegtreffer Ciro Immobiles kurz vor Schluss. Diesem soll ein Foul vorausgegangen sein. Ribéry, der auch eine Geldstrafe in Höhe von 20 000 Euro erhielt, bat am Montag um Verzeihung.