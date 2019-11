Serie A : Ribery bei Florenz-Niederlage verletzt ausgewechselt

Franck Ribery. Foto: dpa/Lapresse

Köln Der frühere Bayern-Star Franck Ribery hat mit dem AC Florenz die nächste Niederlage in der italienischen Serie A kassiert. Florenz verlor am 14. Spieltag etwas überraschend gegen Aufsteiger US Lecce mit 0:1 (0:0).

Für Florenz war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Der 36-jährige Ribery wurde in der Halbzeitpause aufgrund einer Knöchelverletzung ausgewechselt, ihn ersetzte der ehemalige Frankfurter Kevin-Prince Boateng.

Linksverteidiger Robin Gosens feierte indes mit Atalanta Bergamo im Lombardei-Derby gegen Tabellenschlusslicht Brescia Calcio einen ungefährdeten 3:0 (1:0)-Sieg. Brescia-Stürmer Mario Balotelli, der zuletzt aufgrund eines Streits mit seinem Trainer Fabio Grosso aus dem Kader geworfen wurde, kehrte wieder in die Startelf zurück und spielte durch.

(ako/sid)