AC Florenz : Ribery-Boss Commisso will halbe Milliarde Euro investieren

Ribery-Boss Commisso will halbe Milliarde Euro investieren

Köln Der Unternehmer Rocco Commisso hat große Pläne mit dem AC Florenz. Der Besitzer des Klubs von Franck Ribery will eine halbe Milliarde Euro ausgeben und weiß auch schon, wofür.

Der italo-amerikanische Unternehmer Rocco Commisso, seit Juni Eigentümer von Franck Riberys neuem Klub AC Florenz, hegt ehrgeizige Pläne. So will er in Florenz eine halbe Milliarde Euro für den Bau eines neuen Heimstadions und eines neuen Sportzentrums ausgeben.