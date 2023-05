33 Jahre nach Maradona Napoli feiert seine Meister-Helden

Mit seinem 22. Saisontreffer erlöste Torjäger Osimhen (52.) die Neapolitaner, die nun uneinholbar mit 16 Punkten Vorsprung vor Lazio Rom (64) liegen. Sandi Lovric (13.) hatte Udine in Führung geschossen - und Napoli noch einmal um die große Party zittern lassen. Die SSC führt die Liga seit Wochen überlegen an, während Fans die Stadt in Vorfreude in die blau-weißen Vereinsfarben hüllten. Am Donnerstag zelebrierten 13.000 mitgereiste Anhänger den großen Triumph in Udine.