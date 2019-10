Nach erstem Stadionbesuch seit 40 Jahren : Iranische Frauen sollen mehr Karten erhalten

Teheran Irans Frauen haben einen historischen Erfolg gefeiert. Erstmals seit Jahrzehnten durften fast 4000 von ihnen in ein Stadion und vor Ort ein Fußballspiel erleben. Und noch mehr Frauen wollen diese Freiheit genießen.

Nach dem ersten Stadionbesuch nach fast 40 Jahren sollen iranische Frauen für die nächsten Fußballspiele ein höheres Ticketkontingent erhalten. „Inschallah (so Gott will)...wenn die Frauen das wollen, kriegen sie das auch“, sagte Massumeh Ebtekar, Vizepräsidentin des Iran für Frauen und Familienangelegenheiten, laut Nachrichtenagentur Isna am Freitag. Für das WM-Qualifikationsspiel gegen Kambodscha, das der Iran am Donnerstag mit 14:0 gewann, durften iranische Frauen erstmals online ein Ticket kaufen. Die 3500 bis 4000 Eintrittskarten waren in kürzester Zeit ausverkauft. Daher forderten die Frauen ein höheres Kontingent.