Nach Tod einer Aktivistin : Iran hält an Stadionverbot für Frauen fest

Teheran Trotz landesweiter Proteste haben Frauen im Iran weiter Stadionverbot. Erst am Montag war eine Frau ums Leben gekommen, nachdem sie sich aus Protest gegen das Verbot vor dem Gericht in Teheran angezündet hatte.

Der Iran ist will trotz der landesweiten Proteste weiterhin an einem Stadionverbot für Frauen festhalten. „Unter den derzeitigen Umständen ist die Anwesenheit der Frauen in den Stadien nicht ratsam“, sagte Stabschef Mahmud Waesi am Mittwoch laut der Nachrichtenagentur Mehr. Die Regierung habe zwar grundsätzlich keine Einwände, aber im Vorfeld müssten die „moralischen Voraussetzungen“ erfüllt werden. Dies aber sei noch nicht der Fall, weil es weiterhin seitens der männlichen Fans „vulgäre Beschimpfungen“ in den Stadien gebe. Solch eine Atmosphäre sei für islamische Frauen nicht geeignet, sagte der Stabschef von Präsident Hassan Ruhani.