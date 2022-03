Beim Fußball-Länderspiel : Frauen im Iran erneut Zutritt zum Stadion verweigert

Teheran Erneut ist Frauen im Iran der Zutritt zu einem WM-Qualifikationsspiel der iranischen Fußball-Nationalmannschaft verweigert worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna war es Frauen ursprünglich erlaubt gewesen, die Begegnung zwischen dem Iran und dem Libanon (2:0) am Dienstag im Imam Resa Stadion in Maschad verfolgen zu dürfen.

Das letzte Qualifikationsspiel des bereits für die WM in Katar qualifizierten Irans fand nicht wie üblich in der Hauptstadt Teheran statt, sondern in der religiösen Stadt Maschad in Nordostiran. Deswegen war bereits befürchtet worden, dass die ultrakonservative Führung in Maschad keine Frauen im Publikum zulassen würde. Der Vorverkauf der Karten für Frauen war daher für viele Beobachter eine große Überraschung, das Verbot am Spieltag weniger.