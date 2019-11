Internationale Trainerentlassungen : Die Bayern gehen voran – aber nicht europaweit

Düsseldorf Der FC Bayern hat Trainer Niko Kovac entlassen. Es war die erste Trainerentlassung der laufenden Bundesliga-Saison. International waren andere Vereine aber noch schneller.

Nun ist es soweit. Der erste Trainer in der Bundesliga muss seinen Posten räumen. Niko Kovac wurde beim FC Bayern München entlassen – zuletzt immer schwächeren Spielen und Ergebnissen, die in dem Beinahe-Aus in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Bochum (16. der zweiten Liga) und am 10. Spieltag in der 5:1-Niederlage bei der Eintracht aus Frankfurt gipfelten.