International Champions Cup 2018: Jose Mourinho mosert trotz Sieg - AS Rom dreht Spiel gegen den FC Barcelona

International Champions Cup : Mourinho mosert trotz Sieg - Rom dreht Spiel gegen Barcelona

Jose Mourinho gewann mit Manchester United gegen Real Madrid. Foto: REUTERS/ANDREW INNERARITY

Miami Beach Manchester United hat zum Abschluss seiner US-Tour wenigstens noch einen Prestigeerfolg erzielt. Im Rahmen des International Champions Cup besiegte das Team von Trainer Jose Mourinho Real Madrid mit 2:1 (2:1). Auch Tottenham Hotspur und AS Rom feierten Siege.

Vor 64.141 Zuschauer im Hard Rock Stadium von Miami erzielten Alexis Sanchez (18.) und Ander Herrera (27.) die Tore für ManUnited. Für Real traf Karim Benzema (45.+3). Nationalspieler Toni Kroos kam zu einem Kurzeinsatz.

Manchester ist am Sonntag Gegner von Bayern München in der Allianz Arena. Am 10. August startet United gegen Leicester City in die neue Saison der Premier League. Bislang war der Portugiese Mourinho, der in seine dritte Saison in Manchester geht, mit der Vorbereitung überhaupt nicht zufrieden gewesen. Er kritisierte zudem die Transferpolitik des Vereins, aber auch eigene Spieler.

Ihm habe diese Tour "nichts gebracht", moserte Mourinho auch nach dem Real-Spiel, lobte aber immerhin die Moral seiner Mannschaft: "In den letzten 15 Minuten waren wir völlig kaputt - und Real bringt Kroos, Asensio und Isco. Ich dachte, das schaffen wir nie - haben wir aber doch. Das ist genau der Spirit, den wir in den ersten zwei, drei Wochen in der Premier League brauchen. Es wird richtig schwer für uns, denn wir sind darauf nicht vorbereitet." Bis zu zwölf Stammspieler fehlten bei Manchester nach der WM in der Vorbereitung.

AC Mailand unterliegt Tottenham

Uniteds Ligarivale Tottenham Hotspur konnte ebenfalls sein letztes International-Champions-Cup-Spiel gewinnen. Die Engländer besiegten den AC Mailand 1:0 (0:0). Den entscheidenden Treffer im Spiel im US Bank Stadium in Minneapolis/Minnesota erzielte Georges-Kévin Nkoudou (47.).

Tottenham liegt mit sieben Punkten an der Spitze der Turnierwertung, punktgleich mit Bundesligist Borussia Dortmund. Die Mailänder haben nach zwei Partien einen Zähler auf dem Konto.

Auch die AS Rom hat beim Saison-Vorbereitungsturnier in den USA einen Sieg gefeiert. Die Italiener gewannen gegen den spanischen Meister FC Barcelona 4:2 (1:1).

Malcom trifft für den FC Barcelona gegen AS Rom

Barcelonas Rafinha (6. Minute) und Stephan El Shaarawy (35.) aufseiten der Römer sorgten mit ihren Treffern für den 1:1-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel konnte der ausgerechnet Brasilianer Malcom (49.) die Spanier zunächst in Führung bringen. Nach dem Transfer-Zoff um Malcom zwischen dem FC Barcelona und AS Rom setzt der Brasilianer der Posse auf dem Platz die Krone auf - doch die Roma schlägt zurück. In seinem zweiten Spiel für Barca traf Malcom beim ICC in den USA erstmals für die Katalanen - und das ausgerechnet gegen die Roma, mit der er sich kurz vor seinem Transfer nach Spanien bereits über einen Wechsel einig gewesen sein soll.

Mit drei Treffern innerhalb von acht Minuten drehen die Italiener jedoch in der Schlussphase das Spiel. Alessandro Florenzi (78.), Bryan Cristante (83.) und Diego Perotti (86./Elfmeter) führten die Giallorossi vor 54.726 Zuschauern im AT&T Stadium in Arlington/Texas zum Sieg.

