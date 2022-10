Nach Stadionkatastrophe : Indonesien will Spielstätte abreißen – U20-WM findet statt

Indonesien will Spielstätte abreißen – U20-WM findet statt

Hinduistische Priester führen eine Reinigungszeremonie im Kanjuruhan-Stadion in Malang durch. Foto: dpa/Yudha Prabowo

Jakarta Das Fußballstadion im indonesischen Malang, in dem bei einer Massenpanik 133 Menschen ums Leben gekommen waren, soll abgerissen werden. Alle anderen Stadien werden auf ihre Sicherheit überprüft. Derweil wird die U20-WM wie geplant in Indonesien stattfinden.

Nach der Stadionkatastrophe mit 133 Toten in Indonesien soll das Kanjuruhan-Stadion in Malang abgerissen und anschließend wiederaufgebaut werden. Das gab Staatspräsident Joko Widodo am Dienstag bekannt.