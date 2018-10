Harry Maguire soll auf 50-Pfund-Schein

London Die englische 50-Pfund-Note soll ein neues Design bekommen. Geht es nach Menschen, die sich an einer Petition beteiligen, soll der englische Nationalspieler Harry Maguire darauf abgebildet werden - aber nicht im Trikot.

Die Bank of England arbeitet an einem neuen Design für den 50-Pfund-Schein, und geht es nach einer Online-Petition, soll unbedingt Fußball-Nationalspieler Harry Maguire (25) auf die Geldnote gedruckt werden. Aber nicht etwa im Trikot der Three Lions, sondern in Badehose auf einem aufblasbaren Einhorn reitend.