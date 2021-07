Frühester Hattrick : Berliner Mukhtar trägt sich in die Geschichtsbücher der MLS ein

Nashville Der gebürtige Berliner Hany Mukhtar hat sich in die Geschichtsbücher der MLS eingetragen: Der 26-Jährige erzielte den frühesten Hattrick in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga.

Der Berliner Fußballprofi Hany Mukhtar hat den frühesten Hattrick der MLS-Geschichte erzielt. Der 26-Jährige traf beim 5:1 des SC Nashville gegen Chicago Fire am Samstagabend (Ortszeit) in der 10., 13. und 16. Minute und damit auch zum ersten Mal in seiner Karriere als Profi dreifach in einer Partie.