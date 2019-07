Gold Cup : Schalker McKennie und Ex-Dortmunder Pulisic schießen USA ins Finale

Nashville Zwei Bekannte aus der Bundesliga haben die USA ins Finale des Gold Cup geschossen. Am Sonntag könnte es deshalb historisch werden.

Der Schalker Weston McKennie und der Ex-Dortmunder Christian Pulisic haben die amerikanische Fußball-Nationalmannschaft beim Gold-Cup ins Finale geschossen. Der Titelverteidiger bezwang Jamaika in Nashville/Tennessee 3:1 (1:0) und trifft im Finale in Chicago/Illinois in der Nacht von Sonntag auf Montag (03.00 Uhr MESZ/DAZN) auf Rekordsieger Mexiko, der sich zuvor gegen Außenseiter Haiti durchgesetzt hatte.