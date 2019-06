Flucht : Kubanischer Spieler setzt sich während Gold-Cup in die USA ab

Pasadena Schon vor dem Turnier hatte der Verband befürchtet, dass seine Spieler den Gold Cup zur Flucht nutzen könnten. Ein Spieler aus Kuba hat das nun offenbar wahr gemacht.

Der kubanische Fußball-Profi Yasmani Lopez hat die Teilnahme seiner Nationalmannschaft am Gold Cup genutzt, um sich in die USA abzusetzen. Trainer Raul Mederos bestätigte am Dienstag auf einer Pressekonferenz, dass Lopez nach der bitteren 0:7-Auftaktpleite gegen Mexiko am vergangenen Samstag das Team verlassen habe.