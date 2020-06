Gericht kippt Entscheidung : Kein Verein steigt aus der ersten französischen Liga ab

Paris Der französische Staatsrat hat den Abstieg des SC Amiens und des FC Toulouse aus der Ligue 1 aufgehoben und damit die Entscheidung des Ligaverbandes LFP nach dem Saisonabbruch in der höchsten Fußballliga des Landes gekippt.

Frankreichs höchstes Verwaltungsgericht bestätigte am Dienstag in einer offiziellen Erklärung "das Saisonende und die Tabelle, setzt aber den Abstieg aus".

Titelverteidiger Paris St. Germain mit Trainer Thomas Tuchel gewann so am Grünen Tisch seine neunte Meisterschaft. In der kommenden Saison sollen nach dem Willen des Gerichts 22 Vereine in der Ligue 1 spielen, die LFP und der nationale Verband FFF sollen dies ermöglichen. Der FC Lorient und Ex-Meister RC Lens stehen nach dem Saisonabbruch in der Ligue 2 als Aufsteiger fest.