Internationaler Fußball kompakt Zwei Salah-Tore reichen Liverpool nicht zum Sieg – Nächste Pleite für ManCity

Bereits in der neunten Minute ging Real durch Bellingham in Führung. Der Mittelfeldspieler erhöhte kurz nach der Halbzeit auf 2:0. Vinícius Júnior und Joselu bauten die Führung in der 65. und 70. Minute weiter aus.Kurz vor Schluss verpasste Joselu seinen Doppelpack, er scheiterte beim Elfmeter an Torwart Sergio Herrera.