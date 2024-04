Kuriose Szene beim saudischen Supercup Zuschauer schlägt marokkanischen Nationalspieler mit einer Peitsche

Beim Finale um den Saudi Super Cup haben die Auswüchse des Zorns im Publikum eine neue Dimension erreicht. Nach dem am Ende doch eher einseitigen Spiel zwischen Al-Hilal aus Riad und Al-Ittihad aus Dschidda (4:1), ausgetragen übrigens nicht in Saudi-Arabien, sondern im Mohammed bin Zayed Stadium von Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wurde ein Spieler von einem Besucher ausgepeitscht.