Absurder Plan für Brasilias WM-Stadion : Corona-Patienten in der Lounge, Fußball auf dem Rasen

Corona-Patienten in der Lounge, Fußball auf dem Rasen

Brasilianische Soldaten in Schutzanzügen bereiten sich auf ihre Arbeit im Kampf gegen das Coronavirus vor. (Symbolfoto). Foto: dpa/Silvia Izquierdo

Brasilia Brasiliens Staatspräsident Jair Bolsonaro hat den Anstoß gegeben, der Gouverneur des Bundesdistriktes den Ball aufgenommen, und die Stadionbetreiber haben die Umsetzung einer absurd anmutenden Idee schon in Gang gesetzt.

Während der Loungebereich der WM-Arena von 2014 in der Hauptstadt Brasilia ab Mitte Mai Coronavirus-Patienten beherbergt, soll parallel auf dem Rasen professionell Fußball gespielt werden.

Seit Tagen werden in einem hinter den Sitztribünen des ersten Stocks liegenden Bereichs des Mane Garrincha 200 Betten aufgebaut, die ab dem 13. Mai an Covid-19 erkrankte, aber dann aus der Intensivbehandlung entlassene Personen aufnehmen soll. Der Stadionbetreiber bestätigte jetzt auch Verhandlungen mit dem Fußballverband des Bundeslandes Rio de Janeiro, um die regionale Meisterschaft aus der stark von der Pandemie betroffenen Stadt am Zuckerhut nach Brasilia zu verlegen.