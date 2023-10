Internationaler Fußball kompakt Real Madrid bleibt Tabellenführer – Ten Hag kann erstmal durchatmen

Düsseldorf · Dank Torgarant Jude Bellingham hat Real Madrid seine Tabellenführung in der spanischen LaLiga behauptet. Während in England Manchester United einen Sieg in der Nachspielzeit feiert, muss sich in Italien Inter Mailand mit einem Remis begnügen.

07.10.2023, 21:47 Uhr

Jude Bellingham (l.) von Real Madrid jubelt mit seinen Mannschaftskameraden nach dem Führungstreffer seiner Mannschaft. Foto: dpa/Jose Breton

Spanien: Real bleibt danke Bellingham Tabellenführer Der frühere Dortmunder Jude Bellingham hat Real Madrid zum nächsten Sieg in der spanischen Fußball-Meisterschaft geführt. Der Engländer erzielte am Samstag zwei Tore beim klaren 4:0 (1:0) gegen CA Osasuna. Es waren bereits seine Saisontore Nummer sieben und acht in La Liga. Real bleibt mit acht Siegen aus neun Spielen damit Tabellenführer. Kroos feiert gelungenes Jubiläum - Havertz kassiert erste Saisonpleite Champions League Kroos feiert gelungenes Jubiläum - Havertz kassiert erste Saisonpleite Bereits in der neunten Minute ging Real durch Bellingham in Führung. Der Mittelfeldspieler erhöhte kurz nach der Halbzeit auf 2:0. Vinícius Júnior und Joselu bauten die Führung in der 65. und 70. Minute weiter aus.Kurz vor Schluss verpasste Joselu seinen Doppelpack, er scheiterte beim Elfmeter an Torwart Sergio Herrera. England: McTominay verschafft United-Trainer ten Hag eine Atempause Scott McTominay hat Teammanager Erik ten Hag bei Manchester United eine Atempause verschafft. Der Schotte bescherte dem englische Fußball-Rekordmeister mit seinem späten Doppelpack am 8. Spieltag der Premier League beim 2:1 (0:1) gegen den FC Brentford einen wichtigen Sieg. Der Däne Mathias Jensen (26.) traf für die Gäste, für ten Hag sah es lange nach der siebten Niederlage in den jüngsten zehn Pflichtspielen aus. Doch McTominay drehte die Partie mit seinen Toren in der Nachspielzeit (90.+3/90.+7). Der FC Chelsea blieb mit dem 4:1 (1:1) beim FC Burnley in der Erfolgsspur. Wilson Odobert (15.) traf für die Gastgeber. Doch ein Eigentor von Ameen Al-Dakhil (42.), Cole Palmer (49., Foulelfmeter), Raheem Sterling (65.) und Nicolas Jackson (75.) wendeten das Blatt. Der FC Fulham mit Nationaltorwart Bernd Leno kam zu einem 3:1 (0:0) gegen Sheffield United. VAR-Chaos macht Klopp fassungslos „Unfairste Umstände“ VAR-Chaos macht Klopp fassungslos Bei Tottenham Hotspur läuft es auch ohne Starstürmer Harry Kane weiter blendend: Die Londoner übernahmen durch das 1:0 (0:0) bei Aufsteiger Luton Town trotz einer kompletten Halbzeit in Unterzahl vorläufig die Tabellenführung. Den goldenen Treffer erzielte der ehemalige Wolfsburger Micky van de Ven (52.). Yves Bissouma sah in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Gelb-Rote Karte (45.+4). Der Sieger des Top-Spiels FC Arsenal gegen Manchester City kann am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) vorbeiziehen, bei einem Remis bliebe Tottenham vorne. Italien: Inter verspielt Führung gegen Bologna Inter Mailand droht in der italienischen Fußball-Liga der Verlust der Tabellenführung. Der Champions-League-Finalist verspielte am Samstag gegen den FC Bologna eine Zwei-Tore-Führung, durch das 2:2 (2:1) könnte der Stadtrivale AC Mailand am Abend vorbeiziehen. Milan spielt in der Fortsetzung des 8. Spieltags um 20.45 Uhr beim Aufsteiger CFC Genua. Für Inter sah es nach frühen Toren von Francesco Acerbi (11.) und Weltmeister Lautaro Martinez (13.) nach einer klaren Angelegenheit aus. Doch Bologna schlug durch Riccardo Orsolini (19., Foulelfmeter) und den früheren Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee (52.) zurück.

(lonn/dpa/SID)