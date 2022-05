Schockierende Nachrichten aus Belgien : Van Drongelen in tödlichen Unfall verwickelt

Van Drongelen in tödlichen Unfall verwickelt

Der niederländische Fußballprofi Rick van Drongelen ist in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Wie sein aktueller Verein KV Mechelen am Mittwoch mitteilte, sei der Fahrer des anderen Fahrzeugs getötet worden. Van Drongelen, der als Leihspieler des Bundesligisten Union Berlin für Mechelen aufläuft, wurde nach Klubangaben in ein Krankenhaus eingeliefert.