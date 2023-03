1:2-Pleite für Rekordweltmeister Marokko bezwingt Brasilien im ersten Spiel nach der WM

Sofiane Boufal erzielte in der 29. Minute den Führungstreffer für die Gastgeber. Casemiro glich in der 67. Minute auch dank eines Torwartfehlers von Bono zum 1:1 für die Gäste aus, die an die gestorbene Fußball-Legende Pelé erinnerten. Auf allen Trikots stand unter den Rückennummern auch der Name Pelé. Die Gäste mussten ohne den Langzeitverletzten Neymar antreten. Der Deutsch-Marokkaner Abdelhamid Sabiri traf in der 79. Minute schließlich zum 2:1-Endstand vor 65.000 begeisterten Zuschauern.