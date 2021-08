Kolumne Gegenpressing : Messis Abschied aus Barcelona – Zum Heulen!

Meinung Lionel Messi inszenierte einen rührenden Abschied aus Barcelona. Seinen neuen Arbeitgeber kannte er schon. Paris St. Germain macht den Argentinier noch reicher.

Es ist wirklich zum Heulen. Da hat sich der FC Barcelona Jahre, vielleicht Jahrzehnte mit derartiger Hingabe verschuldet, dass selbst die sonst so nachsichtige spanische Fußballliga mahnend den Zeigefinger hob und zum Sparen aufrief. Das ist schrecklich, weil sich der Klub nun nicht einmal mehr Lionel Messi leisten kann, dessen großes Geschick auf dem Rasenviereck dem katalanischen Verein nach sehr unterschiedlichen Schätzungen im Jahr zwischen 35 und 70 Millionen Euro wert war. Auf zehn oder 20 Millionen kommt es wahrscheinlich nicht an.

Das fand natürlich auch Messi selbst zum Heulen, und er weinte bei seiner Abschiedspressekonferenz dicke Tränen. Es waren vermutlich ein paar Krokodilstränen dabei, denn während er auf dem Podium vor Rührung kaum einen Satz herausbekam, verhandelte sein Management mit Paris St. Germain. Schon wenige Tage später sagte Messi in Paris in einer ebenfalls bestens inszenierten Veranstaltung für die Öffentlichkeit die Sätze, die Fußballer sagen, wenn sie einen neuen Verein haben. Von Glück war die Rede, großen Zielen, von Titeln. Geweint hat er nicht.

Das finden wiederum erklärte Anhänger des Financial Fair Play zum Heulen, denn aus laufenden Einnahmen kann das Geld in Corona-Zeiten kaum stammen. Die katarische Investorengruppe QSI (Qatar Sports Investments), der das Fußballspielzeug gehört, geht tüchtig in Vorkasse. Und sie leistet sich an Messis Seite unter anderen den italienischen Nationaltorwart Gianluigi Donnarumma, die spanische Verteidiger-Legende Sergio Ramos, den einst für 220 Millionen Euro verpflichteten Brasilianer Neymar und das französische Wunderkind Kylian Mbappé – allesamt Spieler, die deutlich über dem Hartz-IV-Satz liegen.