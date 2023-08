Beim MLS-Debüt Messi kommt von der Bank und trifft erneut für Miami

Lionel Messi hat erstmals seit seinem Wechsel zu Inter Miami nicht von Beginn an gespielt und trotzdem das elfte Tor im neunten Spiel für seinen neuen Club erzielt. Der Weltmeister aus Argentinien markierte beim 2:0 gegen die New York Red Bulls in der Major League Soccer am Samstagabend (Ortszeit) den zweiten Treffer in der 89. Minute. Eingeleitet hatte er den Treffer mit starker Ballkontrolle und einem cleveren Pass im Strafraum auf den jungen Benjamin Cremaschi zudem auch noch. Messi war in der 60. Minute eingewechselt worden, auch Sergio Busquets kam von der Bank und gab sein Debüt in der MLS.