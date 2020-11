Fußball-Länderspiele : Ex-Schalker Sand gewinnt als Ersatz-Nationaltrainer mit Dänemark

Köln Dänemark gewinnt das skandinavische Prestigeduell gegen Schweden. Ebbe Sand hilft beim 2:0 als Ersatz-Nationaltrainer aus. Die Niederlande bleibt derweil unter ihrem neuen Bondscoach Frank de Boer weiter sieglos. Frankreich patzt gegen Finnland.

Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Ebbe Sand hat als Ersatz-Nationaltrainer der dänischen Mannschaft einen Prestigesieg gefeiert. Der Ex-Schalker sah bei seinem ersten Spiel als Chefcoach einen 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den Nachbarn Schweden. Wegen zahlreicher Corona-Ausfälle traten die Dänen um den Dortmunder Thomas Delaney in dem Testspiel für die nächsten Nations-League-Partien mit einer besseren B-Elf an.

In einem munteren Sechs-Tore-Spiel hatte sich die Türkei zuvor 3:3 (2:1) von Vize-Weltmeister Kroatien getrennt. Cenk Tosun (Foulelfmeter/23. Minute), Deniz Türüc (40.) und Cengiz Ünder (58.) trafen in Istanbul für die Gastgeber. Ante Budimir (32.), Mario Pasalic (53.) und der Wolfsburger Josip Brekalo (56.) sorgten für die Tore der Kroaten.

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft bleibt unter ihrem neuen Bondscoach Frank de Boer weiter sieglos. Im Test gegen Spanien, in der Nations League am kommenden Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) Gegner der deutschen Elf, kam Oranje nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, damit wartet die Elftal auch nach vier Spielen unter de Boer noch auf einen Sieg - so lange wie noch nie unter einem Nationaltrainer. Oranje geriet in Amsterdam durch ein Tor von Sergio Canales (19.) in Rückstand. Donny van de Beeck glich aus (47.).