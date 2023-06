Ex-Bundestrainer weiter glücklos Klinsmann bleibt auch im dritten Spiel mit Südkorea ohne Sieg

Auch im dritten Anlauf hat Jürgen Klinsmann seinen ersten Sieg als Trainer der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft verpasst. Die Südkoreaner unterlagen am Freitag in der südöstlichen Küstenstadt Busan vor über 52.000 Zuschauern ihr Freundschaftsspiel gegen Peru 0:1 (0:1). Das Tor für die Gäste erzielte Bryan Reyna in der elften Minute.