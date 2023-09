Vor Star-Publikum Messi mit zwei Vorlagen bei Miamis nächstem Sieg

Lionel Messi hat seine Erfolgsserie mit Inter Miami auch beim aktuellen Meister Los Angeles FC in der nordamerikanischen Profiliga MLS fortgesetzt. Der argentinische Fußball-Weltmeister steuerte am Sonntag (Ortszeit) zwei Vorlagen beim 3:1 (1:0) in Kalifornien bei und hatten so seinen Anteil am wettbewerbsübergreifend elften ungeschlagenen Spiel nacheinander. Die Tore für das Team aus Florida erzielten Facundo Farías (14. Minute), Jordi Alba (51.) und Leonardo Campana (83.). Ryan Hollingshead traf vor der Rekordkulisse von 22 921 Zuschauern im BMO Stadium für die Gastgeber.