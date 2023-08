Fußball International kompakt Bellingham mit Gala-Vorstellung für Real – Mbappe feiert Rückkehr

Düsseldorf · Nicht nur in der Bundesliga, auch auf dem internationalem Parkett rollte am Wochenende der Ball. Während in Spanien ein Ex-Dortmunder groß aufspielte, feierte in Italien ein Ex-Gladbacher sein Debüt in der Serie A.

Spanien: Ex-Dortmunder Bellingham überragt bei Real-Sieg Der frühere Dortmunder Jude Bellingham hat Real Madrid in der spanischen Liga mit einer herausragenden Leistung zum zweiten Sieg im zweiten Spiel der neuen Saison geführt. Der 20 Jahre alte Engländer, der in diesem Sommer für 103 Millionen Euro vom BVB zu den Königlichen gewechselt war, erzielte beim 3:1 (1:1)-Auswärtssieg am Samstagabend bei UD Almería die ersten beiden Treffer (19. Minute und 60.) für sein Team selbst. Das dritte Tor des Brasilianers Vinícius Júnior (73.) bereitete Bellingham vor. Dabei waren die Gastgeber im Estadio de los Juegos Mediterráneos in der 3. Minute durch Sergio Arribas in Führung gegangen. Doch Madrid mit den deutschen Profis Toni Kroos und Antonio Rüdiger in der Startelf drehte anschließend die Partie. Daran hatte auch Kroos seinen Anteil, der Weltmeister von 2014 legte Bellinghams zweiten Treffer sehenswert vor. Es war bereits seine 63. Torvorlage in der spanischen Top-Liga. Italien: Meister Neapel mit Mühe - Sommer ohne Gegentor Der italienische Fußballmeister SSC Neapel hat einen mühsamen Start in die Serie-A-Saison hingelegt. Bei Aufsteiger Frosinone Calcio erkämpfte sich die Mannschaft vom Vesuv nach Rückstand ein 3:1 (2:1). Es wurde deutlich, dass Napoli nach dem Abschied von Meister-Trainer Luciano Spalletti (neuer Coach der italienischen Nationalmannschaft) nicht unbedingt mit der Mannschaft der vergangenen Saison zu vergleichen ist. Torwart Yann Sommer feierte hingegen ein erfolgreiches Debüt bei Inter Mailand. Der vom FC Bayern zu Inter gewechselte Schweizer hielt beim 2:0 (1:0) im Heimspiel gegen die AC Monza seinen Kasten sauber. In Frosinone schoss Abdou Harroui (7., Foulelfmeter) den Außenseiter früh in Führung. Matteo Politano (24.) gelang der Ausgleich. Der vermeintliche Treffer von Giacomo Raspadori (35.) zum 2:1 für Napoli wurde nach VAR-Entscheidung nicht gegeben. Der Ex-Wolfsburger und Torgarant Victor Osimhen (42./79.) markierte dann doch die siegbringenden Treffer für Neapel. Dem neue französische Coach Rudi Garcia gelang es nicht, sein Team auf Sieg bei Frosinone einzustellen. Die Abwehr wirkte ohne den zu Bayern München abgewanderten südkoreanischen Innenverteidiger Min-Jae Kim keineswegs sattelfest. In San Siro traf der argentinische Weltmeister Lautaro Martinez (8./76.) doppelt für Inter. Die Vorlage zum 2:0 gab der zu den Mailändern zurückgekehrte Ex-Bremer Marko Arnautovic. Der bisherige U21-Nationalspieler Yann Aurel Bisseck, für sieben Millionen Euro aus Aarhus gekommen, wurde kurz vor Schluss eingewechselt und ist damit der zehnte Deutsche, der für Inter in der Serie A spielte. Der Ex-Gladbacher Marcus Thuram kam ebenfalls als Joker zu seinem Debüt. FC Liverpool feiert ersten Saisonsieg Rückstand und Rote Karte FC Liverpool feiert ersten Saisonsieg England: Liverpool siegt bei Endo-Debüt - City schlägt Newcastle Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben am zweiten Spieltag der Premier-League-Saison den ersten Sieg gefeiert. Die Reds, bei denen Neuzugang Wataru Endo nach seinem Wechsel vom VfB Stuttgart in der 63. Minute sein Debüt feierte, gewannen ihr Heimspiel gegen den AFC Bournemouth trotz eines frühen Rückstands und einer knapp 30-minütigen Unterzahl mit 3:1 (2:1). Meister Manchester City, der unter der Woche mit dem Uefa Supercup den nächsten Titel gewonnen hatte, jubelte im zweiten Saisonspiel über den zweiten Sieg. Im Duell der Champions-League-Teilnehmer rangen die Citziens Newcastle United 1:0 (1:0) nieder. Nicht Starstürmer Erling Haaland, sondern der argentinische Weltmeister Julian Alvarez (31.) erzielte den Treffer des Tages. Tabellenführer ist die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola aber nicht. Nach dem 4:1 (1:0) bei den Wolverhampton Wanderers steht zumindest vorübergehend Brighton & Hove Albion um den Ex-Dortmunder Mahmoud Dahoud an der Spitze. Tottenham Hotspur sammelte gegen Manchester United auch erstmals in dieser Saison drei Punkte ein. Nach dem 2:2 zum Auftakt beim FC Brentford gewannen die Spurs ihr Heimspiel dank des Treffers von Pape Sarr (49.) und eines Eigentors von Lisandro Martinez (83.) mit 2:0 (0:0). In Liverpool hatte Antoine Semenyo (3.) die Reds zunächst kalt erwischt. „Ein schrecklicher Start ins Spiel“, sagte Klopp im Anschluss: „Wir haben ein paar Minuten gebraucht, um das abzuschütteln, aber dann waren wir richtig gut.“ Luis Diaz (28.) und Mohamed Salah (36.) drehten die Partie noch vor dem Halbzeitpfiff zugunsten des Gastgebers, der beim Saisonstart am vergangenen Wochenende nicht über ein 1:1 beim FC Chelsea hinaus gekommen war. In der 58. Minute wurde Sommer-Neuzugang Alexis Mac Allister wegen eines vermeintlich groben Foulspiels mit glatt Rot vom Feld geschickt. Eine Entscheidung, gegen die Klopp wohl einen Einspruch erwägt. Man werde „wahrscheinlich noch einmal darüber sprechen“, sagte der 56-Jährige, dessen Mannschaft sich von dem kleinen Rückschlag jedoch unbeeindruckt zeigte: Diogo Jota (62.) traf nur wenig später zum Endstand. Frankreich: Mbappe kommt und trifft - doch wieder kein Sieg für PSG Kylian Mbappe hat ein erfolgreiches Comeback bei Paris St. Germain gegeben und den Streit um seine Zukunft mit einer echten Pointe versehen - für den ersten Saisonsieg konnte aber selbst der Weltstar nicht sorgen. Zehn Minuten nach seiner Einwechslung im Spiel beim FC Toulouse traf Mbappe per Foulelfmeter (61.) zum 1:0, den Strafstoß hatte er selbst herausgeholt. 21 Bilder Diese Fußballstars spielen in Saudi-Arabien 21 Bilder Foto: AP/Amr Nabil Auch Toulouse bekam allerdings noch einen Foulelfmeter zugesprochen, Zakaria Aboukhlal (87.) traf zum 1:1 (0:0)-Endstand. Der Ex-Bremer Niklas Schmidt wurde erneut eingewechselt. Mit zwei Punkten aus zwei Spielen ist PSG äußerst enttäuschend in die Spielzeit gestartet, Mbappe immerhin erzielte nun das erste Saisontor für den Titelverteidiger. Der zuletzt noch ausgemusterte Stürmer stellte seine Bedeutung für den Klub damit schnell wieder unter Beweis. Erst am vergangenen Wochenende war der Nationalspieler begnadigt und wieder für das Training der ersten Mannschaft zugelassen worden, seine Zukunft ist aber weiterhin ein Streitfall. Der Angreifer will seinen am 30. Juni 2024 auslaufenden Vertrag an der Seine nicht verlängern, dem Klub droht dann ein ablösefreier Verlust seines teuersten Stars. PSG wollte den Torjäger daher eigentlich noch in diesem Transferfenster verkaufen, doch Mbappe lehnte unter anderem ein mit 700 Millionen Euro für ein Jahr dotiertes Angebot aus Saudi-Arabien ab. USA: Messi holt ersten Titel mit Miami Weltmeister Lionel Messi hat seinen neuen Klub Inter Miami zum ersten Titel geführt. Das Team aus Florida triumphierte im League-Cup-Finale gegen Hany Mukhtars Nashville SC mit 10:9 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 (1:0) gestanden. Messi (23.) hatte Miami mit einem Traumtor in Führung geschossen, den Ausgleich besorgte Fafa Picault (57.). Auch im Elfmeterschießen verwandelte Messi souverän, der Deutsche Mukhtar war bei seinem Elfmeter ebenfalls nervenstark. Matchwinner wurde dann Torhüter Drake Callender, der gegen Elliot Panicco parierte. „Ich bin sehr glücklich über unseren ersten Titel, wir wachsen als Team immer enger zusammen“, sagte der spanische Mittelfeldspieler Sergio Busquets, der mit Messi bereits höchst erfolgreich beim FC Barcelona gespielt hatte: „Wir haben einen guten Teamgeist entwickelt, wir arbeiten hart - und dann haben wir eben Leo, der den Unterschied macht, weil er der beste Spieler der Welt ist.“

