Australischer Erstligist: Adelaide und Trainer Kurz trennen sich

Adelaide Der ehemalige Bundesliga-Trainer Marco Kurz und der australische Erstligist Adelaide United gehen nach der Saison getrennte Wege. Wie der Pokalsieger mitteilte, wird der auslaufende Vertrag mit Kurz nicht verlängert.

2:1-Sieg in Dresden : Fortuna Düsseldorf ist zurück in der Bundesliga!

In Deutschland hatte der Fußball-Lehrer zuletzt Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga trainiert. In der Bundesliga trug er für die TSG Hoffenheim und den 1. FC Kaiserslautern die sportliche Verantwortung.