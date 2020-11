"Ich lechzte nach einem internationalen Titel", sagt Maradona über seine Zeit in Italien. 1989 geht der Traum in Erfüllung. Schon beim 2:1 in Neapel wird der Argentinier zum Helden, schießt ein Tor und legt kurz vor Schluss den Siegtreffer auf. Zwei Wochen später führt er Napoli in Stuttgart zum Titel: Sowohl beim 1:1 durch Ciro Ferrara als auch dem 2:1 von Careca liefert er die Vorarbeit.