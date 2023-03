Mit 41 Jahren Zlatan Ibrahimovic im schwedischen Kader für EM-Qualifikation

Die Schweden treffen sich am kommenden Montag zur Vorbereitung auf die ersten Quali-Spiele für die EM 2024 in Deutschland. Im 26-Mann-Kader stehen unter anderen auch Emil Forsberg von RB Leipzig und Mattias Svanberg vom VfL Wolfsburg. In Qualifikationsgruppe F bekommt es Schweden außerdem noch mit Estland und Österreich zu tun.