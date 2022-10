Ex-Spieler von Real : Gonzalo Higuaín kündigt Karriereende an

Miamis Stürmer Gonzalo Higuain (m.), hier im Spiel gegen Columbus Crew. Foto: AP/Rebecca Blackwell

Miami Der frühere argentinische Fußball-Nationalspieler Gonzalo Higuaín wird seine schillernde Karriere nach der laufenden Saison in der Major League Soccer beenden. Das kündigte der Stürmerstar von Inter Miami am Montag auf einer Pressekonferenz an.

Der ehemalige argentinische Fußball-Nationalspieler Gonzalo Higuaín beendet überraschend seine Profikarriere. „Es ist der Tag gekommen, dem Fußball Lebewohl zu sagen“, sagte der 34-Jährige am Montag bei einer Pressekonferenz in Miami sichtlich bewegt. „Dieser Beruf hat mir so viel gegeben. Ich fühle mich privilegiert, das erlebt haben zu dürfen, die guten und die nicht so guten Momente.“ Zuletzt stand der Stürmer beim US-Klub Inter Miami von David Beckham unter Vertrag.

Higuaín begann seine Karriere beim argentinischen Erstligisten River Plate und wechselte im Alter von 19 Jahren zu Real Madrid. Bei den Königlichen erzielte er zwischen 2007 und 2013 über 100 Tore und gewann dreimal die spanische Meisterschaft. Später spielte er in Italien für den SSC Neapel und wechselte dann zu Juventus Turin, wo er ebenfalls drei Meister-Titel holte. 2020 wechselte er zu Inter Miami in die Major League Soccer. Dort spielte er mit seinem Bruder Federico zusammen.

Für die argentinische Nationalmannschaft bestritt Higuaín 75 Spiele und erzielte 31 Tore. Damit gehört er nach Lionel Messi, Gabriel Batistuta, Sergio Agüero, Hernán Crespo und Diego Maradona zu den besten Torschützen Argentiniens. Er spielte bei drei Weltmeisterschaften. Bei der WM 2014 in Brasilien erzielte er im Viertelfinale das entscheidende Tor gegen Belgien, vergab aber im verlorenen Finale gegen Deutschland eine klare Torchance. Dafür war er in seiner Heimat hart kritisiert worden.

(lonn/SID/dpa)